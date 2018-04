Speronano la moto della polizia per scappare: in manette

Hanno provato a scappare con lo scooter nonostante gli agenti di polizia li avessero fermati. Sono finiti in manette due 19enni a Vico Equense. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto a Moiano, lungo via Paradiso. I due giovani stavano camminando a bordo di uno scooter Honda Sh portando con sé una grossa busta della spesa.

Li ha notati una coppia di agenti in moto che si è affiancata per bloccarli. Quando si sono visti in trappola, i due 19enni hanno tentato la fuga speronando la moto dei poliziotti. Molto più pesante e potente della loro, la motocicletta ha tenuto l'impatto ed ha provocato la caduta di entrambi i fuggitivi. Una volta bloccati, li hanno perquisiti ed hanno scoperto che nella busta c'era mezzo chilo di marijuana. Entrambi sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.