Sperona una volante: fermato dopo un inseguimento

Stanotte gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Vicinale Cupa dell’Arco a due persone a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità. Il conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento in cui ha speronato una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato in corso Secondigliano.

Un 26enne con precedenti di polizia, e un 17enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 17enne inoltre, è stato denunciato per rifiuto di accertamento sullo stato di alterazione psico-fisica dall’uso di sostanze stupefacenti e per guida senza patente. Infine, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.