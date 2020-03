Farmaco contro effetti Covid-19, sperimentazione al via coordinata da Napoli

Oltre 30 ospedali in tutto il Paese sono coordinati da Napoli nella sperimentazione del farmaco Tocilizumab. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato come Napoli sia in prima linea nella lotta farmacologica al Coronavirus.

Al Pascale, stamane, è partita la sperimentazione clinica del farmaco. "Da Padova a Cosenza, Nord, Centro e Sud Italia, in oltre 30 strutture ospedaliere coordinate da Napoli dal prof. Paolo Antonio Ascierto attraverso il Cotugno e l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" - sono le parole di Vincenzo De Luca - è in atto un grande sforzo collettivo per comunicare il prima possibile all’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, i risultati della sperimentazione del tocilizumab sui pazienti affetti da COVID-19. Una speranza, un esempio di grande professionalità e di grande unità del nostro Paese. Grazie a tutti".

La sperimentazione del farmaco procederà secondo il protocollo approvato in tempi record da Aifa.

Come avverrà la sperimentazione

Al Pascale l’equipe di Franco Perrone e Paolo Ascierto useranno una piattaforma informatica dove saranno raccolti tutti i dati provenienti dai 30 ospedali italiani dove i pazienti sono trattati col farmaco. Attraverso la medesima piattaforma partiranno due volte al giorno gli ordini per il farmaco, prodotto dalla Roche e da questa inviato direttamente alle farmacie degli istituti ospedalieri in 24 ore.

Un'organizzazione precisa e capillare, organizzata in pochi giorni e perfettamente funzionante.

Le polemiche e la levata di scudi per Ascierto

Intanto in città è levata di scud in difesa del dottor Paolo Ascierto. L'attacco del collega medico Massimo Galli, nel corso di "Carta Bianca" su Rai 3, aveva già fatto montare in rete l'indignazione e l'hashtag #iostoconascierto.

Striscia la Notizia si è poi ieri occupata del confronto tra i due medici, con un servizio dal quantomeno controverso titolo “La figuraccia di Paolo Ascierto”: è qui che è definitivamente montata l'indignazione. Sui social sono stati in tantissimi - anche personaggi famosi - a difendere il medico napoletano. E intanto #iostoconascierto - per far capire la portata della reazione partenopea e non solo - è diventato uno dei principali topic su Twitter.

