Discarica sul tetto di un palazzo: la scoperta di Luca Abete

Cosa ci fa una discarica sul tetto di un palazzo? E’ ciò che ha provato a capire Luca Abete partendo dalla segnalazione di un telespettatore che ha notato l’incredibile presenza di centinaia di rifiuti stipati sul terrazzo di una palazzina a Tufino, in provincia di Napoli.

Le telecamere di Striscia la Notizia hanno così spiccato il volo per mostrare uno scenario davvero preoccupante. Biciclette, valigie, giornali e buste di ogni tipo: sul tetto del palazzo si può trovare di tutto. E la situazione non migliora sull’ultima rampa di scale che dà al terrazzo. Anche lì ci sono stipati rifiuti di vario genere, inspiegabilmente ammassati senza alcun criterio.

A svelare il mistero ci pensano i condomini, oramai esasperati da una situazione che va avanti da troppi anni. Si tratta di un vero accumulatore seriale che vive all’ultimo piano della palazzina. Un uomo che di notte va in giro raccogliendo rifiuti nei cassonetti dei paesi limitrofi per portarli poi fin sopra al terrazzo. Una pratica che va avanti da ben 12 anni e che nessuno sembra riuscire ad arrestare. L'inviato di Striscia ha provato così a parlare con l’uomo, che però è fuggito via alla vista delle telecamere.

"C'è una discarica sul tetto di un palazzo?! Siamo andati a capire cosa si cela dietro a questo mistero e le sorprese non sono mancate! - scrive Luca Abete sulla sua pagina Facebook - . Dopo tanti spazzatour, questa, secondo voi, non è la situazione più strana di tutte?".