Torna l'allarme rifiuti al centro e in periferia: i motivi

Torna la spazzatura in diversi punti del centro di Napoli e soprattutto in periferia, come denunciano i residenti. A causare l'emergenza lo stop per manutenzione di una linea del termovalorizzatore di Acerra fino al 6 maggio e la contemporanea difficoltà negli Stir di Caivano, Giugliano e Tufino.

Si attende il trasferimento in Spagna di 2500 tonnellate ed un altro carico potrebbe essere trasferito nelle prossime settimane, prima della ripresa a regime del termovalorizzatore di Acerra.

"Il sindaco de Magistris faccia chiarezza sulla situazione. Già solo vedere rifiuti non raccolti rievoca lo spettro di una brutta stagione che non deve piu' ripetersi. L'unico impianto di smaltimento resta il termovalorizzatore di Acerra realizzato solo grazie all'azione del governo Berlusconi", denuncia Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia.

"In queste ore tonnellate di rifiuti si stanno accumulando sul nostro territorio. Abbiamo fatto le nostre rimostranze ai dirigenti territoriali di Asia, precisando la necessità di prelevare al più presto i rifiuti che si stanno accumulando. Ci hanno informato che ad oggi non è possibile garantire il prelievo quotidiano dei rifiuti a causa delle difficoltà tecniche che riguardano gli impianti di smaltimento. Ci hanno inoltre precisato che tali difficoltà perdurano su tutto il territorio cittadino". Questo il comunicato ufficiale della IX Municipalità di Napoli sulla problematica relativa alla raccolta dei rifiuti sul territorio degli ultimi giorni.