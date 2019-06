Paura al Vomero, ragazzini sparano con una pistola finta. Scatta il fuggi fuggi

Momenti di paura in via Scarlatti, al Vomero, poco dopo le 23, quando alcuni ragazzini hanno mostrato una pistola giocattolo e sparato alcuni colpi a salve. La scena ha intimorito le tantissime persone che in quel momento trascorrevano il sabato sera nel cuore del Vomero. In molti si sono dati alla fuga, pensando - legittimamente - che si trattasse di un raid o di un attentato.

Su facebook in molti si chiedono l'esito dell'episodio criminale. "Sono scappati coprendosi il volto", "E' una vergogna", "La gente era terrorizzata", scrivono i residenti. Qualcuno addirittura ipotizza che la chiusura della metropolitana durante il fine settimana possa essere una soluzione.