Spari nel napoletano, colpi d'arma da fuoco anche contro un'auto

Raid nel napoletano a Volla, in via Colombo. I carabinieri hanno trovato e sequestrato cinque bossoli. Danneggiata anche l'automobile di una donna che era parcheggiata in strada.

Indagini in corso dei militari dell'arma. La vettura potrebbe essere stata colpita solo di rimbalzo accidentalmente, visto che la proprietaria è una incensurata.