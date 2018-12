Lite culminata in una sparatoria nella serata di ieri in una nota pescheria di via Roma, a Torre Annunziata. Due le persone rimaste ferite alle gambe: un dipendente dell'esercizio commerciale e un finanziere.

Sul caso indagano i poliziotti di Torre Annunziata che non escludono al momento alcuna ipotesi, ma la tesi più acclarata è di una lite per futili motivi, sfociata negli spari.