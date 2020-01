Spari in via dei Tribunali: ferito un 20enne

Paura in via dei Tribunali per un 20enne ferito da colpi d'arma da fuoco in strada. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Loreto Mare per essere poi trasferito all'ospedale del Mare, dove è stato ricoverato.

La versione del 20enne incensurato di origini straniere, che ha raccontato di essere stato colpito da ignoti, è al vaglio delle forze dell'ordine.

Recuperata l'ogiva di un proiettile che ha creato un foro nella saracinesca di una trattoria di via Tribunali.