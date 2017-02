Sanità, spari a pochi metri da una scuola: panico in strada

Paura alla Sanità per una "stesa" avvenuta intorno alle 7.45, in via Santa Maria Antesaecula, a pochi passi da una scuola.

Ad esplodere i colpi di arma da fuoco, nella strada in cui nacque Totò, due giovani giunti in scooter. Panico tra le persone presenti in quel momento in strada, come riporta Medolla sul Corriere del Mezzogiorno.

Nelle vicinanze della stesa odierna, Gennaro Cesarano fu ucciso per errore, il 6 settembre 2015, da un colpo di arma da fuoco che lo colpì accidentalmente mentre era in piazza Sanità.