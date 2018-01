Via San Giacomo dei Capri, spari contro la vetrina di un centro estetico

Cinque colpi di arma da fuoco, intorno alle 18.30 in via San Giacomo dei Capri 135, contro la vetrina di un centro estetico situato a pochi passi dal Rione Alto. L'esercizio commerciale era chiuso come ogni lunedì.

Ad agire due persone giunte in sella ad uno scooter, con i visi coperti dai passamontagna.

Sul posto le forze dell'ordine. Sono in corso lee indagini sull'accaduto. Non si esclude la pista del racket.

