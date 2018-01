Pianura, 57enne ferita da un colpo d'arma da fuoco

Una 57enne è rimasta ferita in circostanze ancora da chiarire in via Cannavino (angolo via Torricelli) a Pianura. La donna era sul balcone di casa quando è stata colpita alla caviglia da un proiettile vagante.

E' stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Carabinieri sul posto e al pronto soccorso, per indagare sul caso.