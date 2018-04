Cronaca / Via Foria

Si torna a sparare nel centro storico: un trentenne si presenta in ospedale ferito e sanguinante

Due colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto l'uomo nei pressi di porta San Gennaro, in via Foria. Il 30enne si è presentato in ospedale guidando il suo scooter. Non è in pericolo di vita