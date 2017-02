Spari a via Foria: trovati tre bossoli a pochi passi dall'Orto Botanico

Sono stati rinvenuti ieri, in via Michele Tenore, a pochi passi dall'Orto Botanico, tre bossoli di arma da fuoco, conficcati nel portone di un edificio, in una automobile e sulla saracinesca di un esercizio commerciale.

Potrebbe essersi trattato di una stesa o addirittura di un conflitto a fuoco, ma permane al momento il mistero sull'accaduto. A riportare la notizia Il Mattino.