Spari all'esterno di una pizzeria di Acerra, ferito un uomo

Un uomo di 42 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri ad Acerra.

Incensurato, ma fratello di una persona con precedenti per droga, era davanti alla pizzeria di quest'ultimo in via Diaz quando ha litigato per motivi non chiari con alcune persone, finendo poi per venire con loro alle mani.

Il gruppo è andato via, ma l'escalation è proseguita poco dopo: due persone col volto coperto sono arrivate con un Suv, ed entrate in pizzeria hanno chiesto del 42enne. Trovato, gli hanno sparato un colpo di pistola alla gamba.

È stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno per lui stabilito una prognosi di 30 giorni. Sulla vicenda indaga la polizia.