Spari tra la folla in via Chiatamone /VIDEO

Colpi di arma da fuoco esplosi a due passi dal lungomare di Napoli

Colpi di arma da fuoco esplosi da un'auto in corsa in via Chiatamone, a due passi da lungomare di via Partenope. Gli spari sono stati chiaramente avvertiti dai residenti e da coloro che affollavano la strada intorno alle 21.00.

Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso. Non si registrano feriti.

Dai primi accertamenti è emerso che dopo il furto di uno scooter è giunto in via Chiatamone un Suv nero, dal quale sono stati esplosi 7,8 colpi di arma da fuoco.

"Serve una maggiore sicurezza nella zona. C'è bisogno di una presenza sempre più costante delle forze dell'ordine", denuncia un residente preoccupato per quanto accaduto.