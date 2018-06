Spari in via Carbonara, a fuoco il portone di un edificio

Alcuni colpi d`arma da fuoco sono stati esplosi poco fa in via Carbonara, all'altezza civico 102.

Inoltre un principio di incendio ha investito il portone dell'edificio, ma non è ancora chiara la sua natura.

Sul posto si sono diretti i carabinieri. Non è escluso possa trattarsi dell'ennesima stesa di camorra, e che l'incendio al portone sia di natura dolosa. Secondo le prime notizie, infatti, all'esterno dell'edificio sono state trovate tracce di benzina.

Foto Massimo Romano