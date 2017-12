Spari nella notte in via Argine a Ponticelli. I ragazzini, giunti in sella ai motorini, hanno esploso una serie di colpi di arma da fuoco a scopo probabilmente dimostrativo. Si tratta di quella che in gergo viene chiamata "stesa". Sono due i bossoli trovati sull'asfalto dai poliziotti giunti sul posto.

Si indaga per risalire ai colpevoli.