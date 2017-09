Ubriaco in bici semina il panico: esplode colpi di pistola

Ha seminato il terrore in strada, a Brusciano. Un uomo, in bicicletta e visibilmente ubriaco, per una questione di precedenze ha estratto una pistola contro un uomo, per poi fare lo stesso nei riguardi di un secondo automobilista poi sparando anche alcuni colpi a terra. A darne notizia è Il Fatto Vesuviano.

Sul posto si è rapidamente diretta una pattuglia di agenti della polizia, allertata dai testimoni della scena. La polizia ha recuperato i bossoli e perquisito l’area.