"Scendi dalla macchina", poi iniziano a sparare: paura per un automobilista

Tentata rapina a mano armata e con spari, la scorsa notte, in via Confalone. La vittima, un uomo, stava mettendo l'auto in garage quando è stato avvicinato da quattro persone in sella a due scooter e con i volti coperti da caschi integrali.

Gli hanno intimato di scendere dalla vettura. Alla reazione della vittima, che si è rifiutato, i malviventi hanno esploso contro la vettura diversi colpi di pistola.

Nella fuga l'automobilista è riuscito ad incrociare una volante della polizia cui ha chiesto aiuto. I rapinatori si erano già allontanati. I poliziotti hanno ritrovato sul luogo della tentata rapina diversi bossoli, e riscontrato che la porta del garage era stata danneggiata.