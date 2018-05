Spari nella notte contro il supermercato: ipotesi estorsione

Paura a Nola, dove la scorsa notte alcuni colpi di fucile sono stati esplosi contro le saracinesche di un supermercato in via Polvica.

La polizia del commissariato locale, che ha svolto i rilievi, ha trovato due bossoli. Sono state visionate le registrazioni delle telecamere di sicurezza: ad agire sono state due persone in sella ad uno scooter e con il volto travisato da un casco integrale.

Vista l'ora in cui è avvenuto il fatto, non si sono registrati feriti. Si batte la pista di un'eventuale estorsione, sebbene il titolare dell'esercizio commerciale abbia spiegato alle forze dell'ordine di non aver mai ricevuto minacce.