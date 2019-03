Spari al rione Traiano: ipotesi “stesa”

Si continua a sparare in città. Questa volta a finire sotto i colpi della criminalità è il rione Traiano, spesso in passato teatro di fatti di sangue. Questa sera, intorno alle 21, sono stati esplosi quattro colpi d'arma da fuoco nel quartiere. In particolare gli spari sono stati uditi a via Tertulliano, all'interno del complesso di edilizia popolare di Soccavo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti sulla quale stanno indagando sia carabinieri che polizia che sono arrivati sul posto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione a esplodere i colpi di pistola sarebbero stati due persone a bordo di uno scooter. Per alcuni poteva essere con loro anche un altro scooter con a bordo altre due persone. Le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per provare a ricostruire i fatti. Una possibilità potrebbe essere quella della “stesa”, un atto dimostrativo, l'ennesimo, all'interno del quartiere. Fortunatamente nessuna persona presente al momento dell'esplosione degli spari è rimasta ferita. Si tratta del secondo episodio di violenza con armi da fuoco della giornata. Questa mattina un 19enne è stato ferito con dei colpi di pistola a Capodimonte.