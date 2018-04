Notte di terrore nel centro di Napoli: segnalate sparatorie al 113

Tre diverse segnalazioni di sparatorie sono arrivate questa notte alle forze dell'ordine dal centro di Napoli. Ma, al momento, neanche un bossolo è stato ritrovato: solo tanta paura per alcuni residenti. Una prima segnalazione dalla zona del Pallonetto di Santa Lucia, una seconda da Monte di Dio, la terza nel rione Sanità, da via Santa Maria Antesaecula, riportata dall'Agi.



Difficili le indagini. Al momento non risultano ritrovamenti di bossoli: potrebbero essere stati colpi a salve. Forse sparati a scopo intimidatorio.