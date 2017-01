Ancora spari alla Sanità, ferito un 21enne

Ancora spari nel rione Sanità a Napoli. A farne le spese, stavolta, ancora un innocente di 21anni che è stato ferito alla gamba sinistra. Di origini straniere, il giovane ha tentato di disarmare l'uomo armato in sella ad uno scooter. Così è partito un proiettile che l'ha colpito ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Con lui c'era un amico che l'ha portato immediatamente in ospedale. Ricoverato al Vecchio Pellegrini, è stato ritenuto guaribile dai sanitari in 20 giorni. A dare l'allarme della sparatoria sono stati i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione “Strade Sicure”. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che sta conducendo le indagini. Non ancora chiaro il motivo del raid. I due ragazzi, comunque, non dovevano essere le vittime designate. In campo anche l'ipotesi rapina degenerata. Si indaga a 360 gradi.