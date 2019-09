Spari a San Giovanni, Fico: "Difendere le associazioni dalla camorra"

Il presidente della Camera, a Napoli per la mostra su Bud Spencer esprime solidarietà per Figli di Maria, la cui sede è stata attaccata con colpi di pistola. In merito a una possible alleanza con de Magistris per Regionali e Politiche frena: "In questo momento gli accordi elettorali non sono sulla mia agenda"