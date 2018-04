Camorra, spari a San Giovanni a Teduccio: l'obiettivo è un affiliato al clan Mazzarella

Raffica di spari nella notte su corso Protopisani a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. I colpi di arma da fuoco esplosi da una calibro 9x21, hanno danneggiato due automobili parcheggiate e il portone di ingresso di una abitazione nella quale vive un pregiudicato considerato vicino al clan Mazzarella.

Trovati dalle forze dell'ordine sette bossoli.

Nel tardo pomeriggio stesa anche nel centro storico e precisamente in via dell'Anticaglia. Sei i bossoli trovati dalla polizia a pochi passi dal vecchio Policlinico di Napoli e da via Duomo.