Castellammare, spari in una sala giochi: ferito un 19enne

Nella notte a Castellammare di Stabia un individuo travisato con casco integrale e armato di pistola è entrato in una sala giochi sul Corso Vittorio Emanuele e ha sparato un colpo contro un 19enne incensurato, colpendolo all’addome.

Il ferito, trovato in possesso di coltello a serramanico che gli è stato sequestrato, è stato portato da parenti all’ospedale di Castellammare, dove è attualmente ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, dopo un intervento chirurgico.

I Carabinieri della locale compagnia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata indagano per scoprire il movente. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati un bossolo e un casco.