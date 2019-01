Spari contro un 22enne in piazza Municipio: il giallo della presunta rapina

L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di stamane, nella centralissima piazza Municipio: un 22enne è stato ferito ad una gamba con un colpo di pistola.

Secondo il suo racconto, fatto alle forze dell'ordine una volta giunto al Vecchio Pellegrini, sarebbe stato vittima di una tentata rapina. Due persone, in sella ad uno scooter, l'avrebbero avvicinato per portargli via l'orologio. Ad una sua reazione però avrebbero aperto il fuoco, ferendolo.

Il racconto del ragazzo è al vaglio della polizia. Pare che non siano stati trovati bossoli nella zona descritta come teatro del ferimento. Intanto il giovane – la cui prognosi è 30 giorni – ha rifiutato il ricovero e lasciato l'ospedale.