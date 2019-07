Spararono durante una rapina a una coppia: due arresti

Sono stati arrestati a Scampia e a Minturno gli ultimi due appartenenti alla banda di rapinatori che lo scorso 19 marzo presero di mira una coppia nel casertano. I due sono stati arrestati con l'accusa di rapina e lesione aggravata e detenzione illegale d'arma da fuoco. Durante il colpo, infatti, vennero esplosi anche dei colpi di pistola. I due sono finiti uno agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e un altro in carcere e vanno ad aggiungersi agli altri due componenti della banda già in carcere per lo stesso reato.

La rapina

In quell'occasione la banda riuscì a rubare dei monili di grande valore. I carabinieri di San Prisco, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, sono riusciti a scovare gli ultimi due componenti del gruppo grazie all'analisi dei tabulati telefonici, alle intercettazioni e alla copia forense di un cellulare rinvenuto dopo la rapina.