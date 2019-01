Pomigliano, 49enne spara in aria in Masseria Chiavettieri: denunciato

I Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in località “masseria Chiavettieri”, a Pomigliano d'Arco, ove una pattuglia dell'Esercito impegnata sul territorio nell’ambito dell'operazione “Strade Sicure” aveva segnalato uno sconosciuto che dopo aver esploso alcuni colpi in aria si era dato alla fuga a bordo di una vettura.

L’uomo è stato identificato già nel corso delle prime attività investigative. I Carabinieri lo hanno immediatamente rintracciato e identificato. Si tratta di G. P., un 49enne di Casalnuovo incensurato. Nel corso di perquisizione eseguita nella sua casa su via Nazionale delle Puglie è stato trovato in possesso di una carabina calibro 4 detenuta illegalmente e del cui possesso non aveva informato l’autorità. L'arma è stata quindi sequestrata. Il 49enne denunciato in stato di libertà.