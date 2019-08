Far West a Poggioreale: due operai sfiorati dai proiettili

Napoli poteva avere altre due vittime innocenti di camorra. Ieri sera dei proiettili d'arma da fuoco hanno sfiorato due operai a lavoro nel quartiere Poggioreale. A via San Giovanni de Matha quattro uomini a bordo di due scooter hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. I colpi d'arma per pochissimo non hanno colpito i due operai che stavano lavorando alla rete del gas.

Le indagini

Non è ancora chiaro se si trattasse di una stesa o se di un agguato non andato a segno. I colpi sembra siano stati esplosi ad altezza d'uomo rischiando seriamente di colpire qualcuno. A indagare sul caso sono i carabinieri che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. A terra sono stati trovati tre bossoli di proiettili calibro nove.