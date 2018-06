Spari contro una pizzeria a San Giuseppe Vesuviano

L'ipotesi più credibile è quella del racket. Potrebbe essere un'estorsione non pagata alla base del raid che questa notte ha scosso il centro di San Giuseppe Vesuviano. Dodici colpi sono stati esplosi contro una pizzeria al centro di piazza Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sarebbero arrivati a bordo di uno scooter ed hanno cominciato a sparare contro la pizzeria.

In totale i bossoli raccolti sono stati 12 di un'arma calibro nove. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la pizzeria era chiusa al momento del raid. Ascoltato il titolare della pizzeria ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce anche se la pista del racket sembra al momento essere quella più accreditata. Non viene comunque esclusa alcuna altra ipotesi investigativa.