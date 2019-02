"Spari contro la pizzeria Di Matteo, era tutto scritto nel libro"

“Leggete bene, è tutto scritto. Basterebbe riflettere ed approfondire capitolo per capitolo, ma basta guardare anche solo il titolo per capire". Così Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori, a proposito degli spari contro Di Matteo avvenuti all'alba di stamane e del libro "Diritto alla Pizza" di Rogiosi Editore.

"Se vogliamo difendere il mondo della pizza e l’indotto economico dalla criminalità – continua Pisani – bisogna tutelare il diritto alla pizza e pretendere la presenza ed attenzione dello Stato”.

"In primis le Istituzioni hanno il dovere di difendere sia il diritto alla Pizza che i diritti e potenzialità economiche della pizza. Non solo gusto e tradizione, ma il suo valore commerciale, turistico, lavorativo e finanziario infinito ed inestimabile - va avanti il numero uno di Noiconsumatori - Un business appetibile purtroppo anche per la criminalità che anche con violenza tenta di sedersi al tavolo imbandito e fiorente per gestire il settore in vari modi in tutto il mondo, dal riciclaggio alle estorsioni".

"Un libro attuale per spiegare a chi di dovere che non solo la pizza è uguale per tutti ma che speculazioni, imbrogli, affari criminali e cattiverie non sono e non devono diventare ingredienti della pizza - conclude Pisani - Al contrario la pizza va difesa e tutelata, ma soprattutto condita anche di valori e tradizioni, cultura e legalità".