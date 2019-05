Piazza Nazionale, de Magistris: "A Napoli nessuna emergenza. Prego per Noemi"

"I numeri ci dicono che a Napoli non c'è nessuna emergenza sicurezza e quindi non sono necessarie misure straordinarie". Luigi de Magistris risponde così a chi chiede misure emergenziali per la sicurezza in città, dopo l'agguato in piazza Nazonale. Il primo cittadino affronterà la questione domani in sede di Comitato per l'ordine pubblico: "Era già stato programmato e ne parlerò con questore e prefetto. Ciò che ci ha sconvolto sono i fatti che hanno coinvolto innocenti. Ora io attendo due notizie: la prima è il costante miglioramento della piccola Noemi; la seconda che aspetto è l'arresto del barbaro che ha fatto ciò".