L'ultima pista sull'agguato di Piazza Nazionale: una vendetta per investimenti fallimentari

Secondo quanto riportato dall'Agi, il killer entrato in azione in piazza Nazionale, che ha ferito la piccola Noemi, sarebbe un uomo inesperto, mosso da ragioni economiche e personali a sparare sei volte verso Salvatore Nurcaro, pregiudicato in gravi condizioni dopo l'agguato.

Gli investigatori starebbero analizzando i debiti di Nurcaro, debiti milionari, contratti con operazioni finanziarie truffaldine. La pista porterebbe dunque a un vendicatore solitario, non inserito nella faida tra clan ma mosso dal desiderio di vendetta per investimenti andati a vuoto.

Al momento, però, la Squadra Mobile, coordinata dalla DDA di Napoli, non può escludere alcuna pista.