Spara in piazza con un fucile e ferisce un bambino: denunciato

I Carabinieri della stazione di Anacapri hanno individuato e denunciato un 64enne ritenuto l'autore degli spari con fucile ad aria compressa avvenuti nei giorni scorsi in Piazza San Nicola.

Uno di questi colpi ha raggiunto e ferito un bambino di 10 anni, che stava giocando in quel momento in piazza a pallone con alcuni coetanei.

L'uomo - come riferisce CapriNews - deve rispondere di lesioni personali lievissime, in quanto la prognosi per il bimbo colpito è stata inferiore a 20 giorni, e di altri eventuali reati che potrebbero emergere nel prosieguo delle indagini.

Il fucile utilizzato è un'arma giocattolo di libera vendita e libero utilizzo. Gli inquirenti ritengono che a ferire il bambino sia stato un pallino.