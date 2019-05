Spari al Pellegrini, ore contate per il sicario: è in un filmato della videosorveglianza

Potrebbe esserci a breve una svolta su quanto accaduto la scorsa notte al Pellegrini, dove un uomo a volto coperto ha sparato all'impazzata nei pressi del pronto soccorso all'indirizzo di un 22enne arrivato lì poco prima per ferite d'arma da fuoco alle gambe.

Pare ci sia infatti un video che ritrae il sicario. Le immagini sono state registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'ospedale. Acquisite dai carabinieri titolari delle indagini, pare dimostrino come fossero presenti diverse persone al momento dell'agguato.

Intanto Il 22enne ferito, dell'Arenella e con precedenti per reati contro la persona, è stato giudicato guaribile dai sanitari in 40 giorni. Non è chiaro dove sia avvenuto il primo agguato: l'ipotesi è che il giovane sia stato ferito ai Quartieri Spagnoli, immediatamente a ridosso di via Toledo.

Ancora non verificata la circostanza, riferita da diversi sanitari dell'ospedale, del ferimento di due minorenni che avevano accompagnato il 22enne al pronto soccorso.