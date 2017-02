Spari contro la pasticceria Poppella, Borrelli: "Camorra nelle mani di ragazzini pronti a tutto"

"La stesa nei confronti della pasticceria Poppella conferma l’inutilità dei militari contro la violenza cieca della camorra e la necessità di prevedere misure diverse per combattere seriamente la guerra contro la criminalità organizzata”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “l’episodio di stamattina sarebbe opera di giovanissimi e questo conferma che la camorra è sempre più nelle mani di ragazzini pronti a tutto e, anche per questo, bisogna pensare a un intervento straordinario facendo ricorso alle leggi che permettono di allontanare dalle famiglie di origine quei minorenni che vivono in contesti delinquenziali. In questo modo riusciremo a dare un futuro migliore a questi bambini e ragazzini destinati altrimenti a finire nelle fila della camorra e combatteremo seriamente la delinquenza organizzata visto che gli toglieremmo manodopera facile e giovane”, ha concluso Borrelli, in merito al raid avvenuto intorno alle 7.30 del mattino alla Sanità. In frantumi la vetrina della pasticceria Poppella. Indagini in corso per risalire ai colpevoli della stesa.

SPARI ALLA VETRINA DI POPPELLA

FOTO ANSA