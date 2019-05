Spari al Pellegrini, Verdoliva: "Che i colpi risveglino le nostre coscienze"

A dieci giorni dagli spari nel pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini, il personale del presidio della Pignsecca e di altri nosocomi dell'Asl Napoli 1 Centro hanno organizzato un flash mob dal titolo 'Disarmiamo la camorra'.

Ecco uno stralcio del discorso del commissario dell'Azienda sanitaria lolcale napoletana, Ciro Verdoliva: "Solo il caso, o la Grazia di qualcuno dall’alto, ha evitato che quei proiettili arrivassero a bersaglio. Uccidendo la vittima designata o chi in quel momento era lì per prestare cure, per fare il proprio lavoro. La battaglia di civiltà che stamattina parte simbolicamente dal P.O. dei Pellegrini, ma che in contemporanea si leva da tutti i presidi dell’ASL Napoli 1 Centro è una battaglia che riguarda tutti. Oggi noi siamo qui uniti, la coesione è ciò che ci rende forti. Che ci mette in condizione di disarmare la camorra. La camorra è un’infezione che prolifera nell’indifferenza, nell’omertà e nella rassegnazione, purtroppo di tanti. Sono arrivato all’ASL da poco più di 100 giorni e in questo primissimo periodo è difficile rendere conto ai cittadini di risultati ottenuti, eppure mi sento di poter affermare che abbiamo già realizzato tante cose. Sui gradini del pronto soccorso dei Pellegrini restano i segni di quella notte di feroce aggressione. Facciamo in modo che quei fori siano un monito che possa spronare la nostra volontà, facciamo che i colpi esplosi dieci giorni fa siano una sveglia per le nostre coscienze. Facciamo risuonare dentro e fuori da queste mura, ogni giorno, la nostra ferma convinzione di potercela fare. Disarmiamo la camorra e continuiamo a lavorare”.