Spari nel cortile del Pellegrini: "Non succede neanche nelle zone di guerra"

Una notte terribile, quella scorsa al Vecchio Pellegrini. A pochi metri dal pronto soccorso – quindi all'interno del cortile della struttura ospedaliera – un uomo armato e dal volto coperto ha esploso colpi d'arma da fuoco pare a scopo intimidatorio. Probabilmente, nei confronti di un 22enne dell'Arenella, che era stato poco prima accompagnato al pronto soccorso da alcuni passanti perché ferito (sempre a colpi d'arma da fuoco) ad una gamba. Nonostante la furia del sicario, il 22enne non è stato colpito. È ricoverato nella struttura e si sta riprendendo.

I commenti

"Voglio esprimere solidarietà ai colleghi che questa notte hanno vissuto momenti di paura mentre erano impegnati a fare il proprio lavoro”, ha dichiarato Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. "Un episodio quello vissuto al Pellegrini – aggiunge Scotti – che deve essere stigmatizzato con decisione e che deve vedere una forte risposta da parte delle più alte cariche dello Stato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra aggressioni e intimidazioni, si lavora ormai in condizioni proibitive".

"I nostri operatori hanno continuato a svolgere il loro servizio fino a cambio turno, ma ciò che è accaduto questa notte, è il superamento di ogni limite possibile", ha commentato invece il commissario dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva a Radio Crc. "Ringrazio tutto lo staff che ha eseguito il proprio lavoro egregiamente, ma ciò che mi chiedo è: dobbiamo arrivare ad essere ridicoli agli occhi di tutti fino a questo punto? La città con la "c" minuscola non deve assolutamente prendere il sopravvento su quella con la "C" maiuscola, non ne possiamo più. Tutto quello che sta accadendo è un vero e proprio teatro di guerra, ed i miei operatori, da professionisti quali sono, si posizionano in prima linea, disarmati. Non è più possibile accettare questo, nonostante il grandissimo lavoro ed il grandissimo sforzo che le forze dell'ordine e la magistratura stanno facendo per consegnare questi fetenti alle autorità".

Intanto i dipendenti dell'ospedale raccontano di “scene mai viste”, e raccontano che – dati gli spari ad altezza uomo – è stato “un miracolo che nessuno sia rimasto colpito”.

Episodi del genere, è il commento invece di Francesco Emilio Borrelli consigliere regionale dei Verdi, sono “cose che non accadono neanche nelle zone di guerra. Solo il caso ha voluto che non si verificasse un nuovo caso Noemi. C'è un'emergenza sicurezza ad un punto di non ritorno, servono i presidi di polizia negli ospedali”.

"La vicenda di questa notte - è invece il commento del capo della polizia Franco Gabrielli - dimostra il livello gangsteristico della criminalità napoletana in questo momento, che è anche legato all'azione di contrasto. La disarticolazione dei clan ha messo in circuito a volte delle modalità che poi hanno impatti per certi aspetti anche più preoccupanti". "Anche la vicenda della piccola Noemi sta lì a dimostrare l'esigenza da parte nostra di alzare quanto più possibile la guardia", ha quindi aggiunto. Per concludere: "Consentitemi di riaffermare il mio plauso a tutte le donne e a tutti gli uomini delle forze di polizia che garantiscono anche in un territorio così complicato livelli di sicurezza accettabili".