Spari a via Miano: trovato il responsabile

In un primo momento gli abitanti della zona credevano fossero i proiettili esplosi per una stesa. Si è scoperto invece che era tutt'altro, anche se parimenti grave. Ad esplodere i colpi di pistola ieri sera a via Miano a Secondigliano è stato un 47enne del posto. Due colpi d'arma da fuoco sparati intorno alle 22 di ieri sera. Motivo: una lite in famiglia. Stava litigando con la madre e per spaventarla ha sparato con una pistola calibro 9x21.

Dopo aver raccolto alcune testimonianze sul posto, gli agenti si sono messi sulle tracce dell'uomo è l'hanno trovato in un appartamento di Castel Volturno. L'hanno portato in questura, sottoposto allo stub a cui è risultato positivo, e l'hanno denunciato per porto d'armi abusivo e spari in luogo pubblico. Non è stata ancora trovata l'arma con la quale sono stati esplosi i colpi.