Boscotrecase, ignoti fanno fuoco durante un ricevimento di nozze: uomo gambizzato

Un ricevimento nuziale nel vesuviano si è trasformato in tragedia. A riportare la notizia è il Fatto Vesuviano. In un noto locale di Boscotrecase si stava celebrando il ricevimento di una coppia quando, dopo la consegna delle bomboniere, intorno alle 22, un uomo è stato preso di mira da sconosciuti, che all'esterno del locale hanno esploso colpi d'arma da fuoco, centrandolo alle gambe. Una gambizzazione su cui indagano i carabinieri della locale stazione. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.