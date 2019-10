Si torna a sparare nel cuore di Napoli: raffica di colpi d'arma da fuoco nella notte

Spari in strada a Materdei, trovati sette bossoli 9x21 in via Bernardo Celentano all'altezza dell'angolo con via Fonseca. Alcuni di questi conficcati nelle abitazioni della strada.

Secondo gli accertamenti i colpi sarebbero stati esplosi nel corso della scorsa notte. Sul posto è intervenuta la polizia di stato per effettuare i rilievi e per tentare di risalire agi autori della stesa.