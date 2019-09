Sparatoria nel pomeriggio a Marano. Come riportato dal Roma, in corso Mediterraneo un uomo è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire. Secondo la prima ricostruzione due persone a bordo di scooter sarebbero stati tamponatie prima e picchiate poi dagli occupanti di un'auto. A quanto pare l'uomo ferito avrebbe tentato una rapina pochi minuti prima. Uno degli aggressori avrebbe anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, non andati a segno. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano.