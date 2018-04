Spari sul Lungomare, de Magistris: "Una vergogna, necessarie azioni concrete"

"Un fatto inaccettabile per il quale è necessario che le forze dell'ordine mettano in campo azioni concrete". Luigi de Magistris risponde così a chi gli chiede cosa pensi degli spari del weekend a ridosso del Lungomare liberato.

"Napoli non può essere ostaggio di poche persone, è inaccettabile. Ho partecipato al comitato di ordine e sicurezza e parlato già coi referenti delle forze di polizia. Credo che saranno prese azioni immediate. Chi commette questi atti non è napoletano".