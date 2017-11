Paura al centro storico, spari a pochi passi da via Duomo

Spari a Forcella, in vico Zuroli e in via Vecchia Vicaria, due stradine situate nei pressi di via Duomo. Non risultano feriti. Secondo quanto raccolto da NapoliToday sul posto, l'obiettivo dell'agguato era un uomo, inseguito dai sicari sino all'interno di un palazzo. Rinvenuti sull'asfalto i bossoli esplosi dai malviventi. La finestra del civico numero 4 è segnata dal foro di un proiettile.

Stretto riserbo dei residenti, nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni o testimonianze su quanto accaduto intorno alle 18.00 di oggi.