Ventitreenne ferito da un colpo d'arma da fuoco: "Ho reagito ad una rapina"

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito la scorsa notte da un colpo d'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto su via Cinque Vie, ad Afragola.

Alle forze dell'ordine il ragazzo ha riferito che, mentre era in compagnia di un amico, è stato avvicinato da alcuni sconosciuti. Si trattava di rapinatori, che gli hanno a quel punto intimato di consegnar loro il portafogli.

L'aggressione è avvenuta alla sua reazione: i malviventi gli hanno esploso contro un colpo di pistola, che lo ha raggiunto alla schiena. È stato l'amico lì con lui a prestargli i primi soccorsi, ed a trasportarlo alla clinica Villa dei Fiori di Acerra.

La vittima non si trova in condizioni ritenute gravi dai medici, ed è stata stabilita per lui una prognosi di 30 giorni. Ad indagare sulla vicenda è la polizia, che ha controllato la zona di via Cinque Vie. Dove però non è stato ritrovato alcun bossolo.