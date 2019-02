Spari nella notte, ferito immigrato di 25 anni

Un 25enne della Repubblica Dominicana è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte in via Filippo Maria Briganti. Due sconosciuti, armati, giunti in moto, lo hanno avvicinato in strada, per poi colpirlo al gluteo.

L'immigrato si è recato al San Giovanni Bosco per farsi medicare. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La versione del 25enne è al vaglio delle forze dell'ordine.