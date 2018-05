Sparatoria a Napoli: ferito un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato ferito ad una gamba da un proiettile a via salita Arenella. L'uomo è stato colpito mentre era fermo davanti al cancello di un garage. Un solo colpo lo ha colpito fortunatamente non provocando lesioni gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento.

Non è ancora chiaro se fosse proprio il ferito l'obiettivo del raid. Ai militari ha detto di non aver subito alcuna minaccia. A dare notizia del ferimento è stato l'edizione online del quotidiano “La Repubblica”. Gli investigatori vogliono comunque vederci chiaro sull'ennesimo episodio di violenza nelle ultime ore in vari punti della città.