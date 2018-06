Spari a Forcella, ferito un 22enne con quattro colpi d'arma da fuoco

Si torna a sparare nel cuore di Napoli. La scorsa notte un 22enne è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in via Pietro Colletta a Forcella.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Loreto Mare ed è in pericolo di vita per le gravi ferite subite alla schiena e alla gamba. Ha raccontato ai poliziotti di essere stato avvicinato da un uomo, che ha improvvisamente esploso contro il 22enne quattro colpi di arma da fuoco, lasciandolo sanguinante in strada.

Gli agenti hanno trovato sull'asfalto quattro bossoli.